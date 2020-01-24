В Ухане начали строительство больницы для зараженных новым коронавирусом
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Новую больницу для инфицированных новым коронавирусом начали строить в пятницу в китайском Ухане - эпицентре распространения заболевания, передает МИА «Казинформ».
Площадь здания составит 25 тысяч квадратных метров. Строительство госпитального комплекса, рассчитанного на 1000 мест, планируют завершить в рекордные сроки - за 10 дней, к 3 февраля.
В штабе по профилактике и борьбе с новым типом коронавируса города Ухань сообщили, что новая больница будет построена по модели здания госпиталя «Сяотаньшань», возведенного в Пекине в 2003 году для сдерживания эпидемии атипичной пневмонии.
Напомним, что госпитальный комплекс «Сяотаньшань», размещенный в пригороде Пекина, был построен за 8 дней. Более 7 тысяч строителей были вовлечены в его строительство.
В Китае зафиксировано 887 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Вирус уже унес жизни 26 пациентов.
Напомним, что в минувший четверг власти Китая закрыли город Ухань (провинция Хубэй) для предотвращения дальнейшего распространения смертельной инфекции.
В связи с распространением нового типа коронавируса наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлены в Пекине, Шанхае, провинциях Хубэй, Хунань, Чжэцзян, Аньхой и Гуандун.
По состоянию на 17:00 часов в китайской столице зарегистрировано уже 34 случая заражения новым типом коронавируса.
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