В Ухане начали строительство больницы для зараженных новым коронавирусом

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Новую больницу для инфицированных новым коронавирусом начали строить в пятницу в китайском Ухане - эпицентре распространения заболевания, передает МИА «Казинформ».

Площадь здания составит 25 тысяч квадратных метров. Строительство госпитального комплекса, рассчитанного на 1000 мест, планируют завершить в рекордные сроки - за 10 дней, к 3 февраля.

В штабе по профилактике и борьбе с новым типом коронавируса города Ухань сообщили, что новая больница будет построена по модели здания госпиталя «Сяотаньшань», возведенного в Пекине в 2003 году для сдерживания эпидемии атипичной пневмонии.

Напомним, что госпитальный комплекс «Сяотаньшань», размещенный в пригороде Пекина, был построен за 8 дней. Более 7 тысяч строителей были вовлечены в его строительство.

В Китае зафиксировано 887 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Вирус уже унес жизни 26 пациентов.

Напомним, что в минувший четверг власти Китая закрыли город Ухань (провинция Хубэй) для предотвращения дальнейшего распространения смертельной инфекции.

В связи с распространением нового типа коронавируса наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлены в Пекине, Шанхае, провинциях Хубэй, Хунань, Чжэцзян, Аньхой и Гуандун.

По состоянию на 17:00 часов в китайской столице зарегистрировано уже 34 случая заражения новым типом коронавируса.