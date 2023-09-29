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    23:23, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В УДП прошел воркшоп по внедрению ключевых показателей эффективности

    УДП
    Фото: пресс-служба УДП РК

    В рамках реализации Дорожной карты по переходу на целевые HR-процессы, в Управлении делами Президента РК состоялся воркшоп, посвященный разъяснению содержания и принципов системы ключевых показателей эффективности (КПЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УДП РК.

    В мероприятии приняли участие сотрудники кадровых служб и подведомственных организаций УДП, а также представители компании Эрнст энд Янг.

    Заведующий отделом организационно-контрольной и кадровой работы Ербол Адаев отметил, что мероприятие проводится с целью определения ключевых шагов по внедрению системы КПЭ:

    - Если система ключевых показателей эффективности разработана и внедрена успешно, это позволяет проводить качественный анализ деятельности структурных подразделений. Одна из основных целей внедрения КПЭ – мотивация сотрудников развивать свои навыки, знания и компетенции.

    Участники ознакомились с презентацией, подготовленной отделом организационно-контрольной и кадровой работы и обсудили актуальные вопросы разработки и ключевые шаги по внедрению системы КПЭ.

    В завершение мероприятия собравшиеся озвучили свои пожелания и предложения по совершенствованию системы.

    Теги:
    УДП
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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