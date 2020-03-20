В удовлетворительном состоянии находятся заболевшие коронавирусом в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности о заболевших коронавирусной инфекцией в Караганде. Об этом в прямом эфире рассказал руководитель областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Канат Аскаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
На сегодняшний день в Карагандинской области коронавирус выявили у двоих. Это мужчина 1971 года рождения и женщина 1972 года рождения. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Оба пациента получают всё необходимое по протоколу лечение. Всех, кто контактировал с заболевшими, уже изолировали.
Лабораторную диагностику на коронавирус в Карагандинской области проводит вирусологическая лаборатория Национального центра экспертизы. Она оснащена необходимым оборудованием, тест-системами на COVID-19.
«Население области хочу призвать сохранять спокойствие. При обнаружении у себя симптомов ОРВИ и гриппа, таких как кашель, повышение температуры, обращаться в медучреждения, повышать свой иммунитет, минимизировать посещение мест массового скопления людей», - сказал Канат Аскаров.
Для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, организовано 6 санитарных постов на въездах в область. На них круглосуточно дежурят специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.
Закрыты торгово-развлекательные центры и магазины площадью более двух тысяч квадратных метров. Временно приостановили работу театры, музеи и кинотеатры. Ограничено время работы аптек, продовольственных магазинов с 10:00 до 20:00, кафе и ресторанов - с 10:00 до 22:00.
В супермаркетах города дезинфицируют корзины и товарные полки.
Школьники и студенты переведены на дистанционный формат обучения. Сейчас рассматривается вопрос о закрытии детских садов.
На улицах областного центра обрабатывают скамейки, урны и автобусные остановки.
Официальную информацию можно узнать на странице департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг в соцсетях и по телефону горячей линии: (8-7212) 50-76-46.
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