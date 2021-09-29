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    18:37, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В учебных заведениях Акмолинской области прошли открытые уроки, посвященные достижениям Независимости

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    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В 553 школах и 32 колледжах региона прошли единые открытые уроки на тему «Тәуелсіздік жетістіктері» - «Достижения Независимости», посвященные 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Как отметили в управлении образования, в ходе занятий учащимся рассказали о достижениях суверенного Казахстана, многовековой истории, многогранном культурном наследии страны, политической стабильности и социально-экономическом развитии республики, заслугах Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии государства.

    В качестве гостей на открытые уроки были приглашены ветераны труда, почетные жители районов, городов, общественные деятели, которые внесли значительный вклад в развитии Акмолинской области и страны.

    Серия открытых уроков в организациях образования областного центра началась с многопрофильной гимназии №5 «Тандау». В ходе мероприятия учитель истории Алия Ахетова рассказала учащимся о достижениях страны, политических и социальных реформах государства, истории, единстве народа Казахстана.

    «В этому году мы отмечаем важное событие – 30-летие Независимости нашей Родины. За этот период республика достигла больших успехов по многим направлениям. Сегодня мы стали страной, известной во всем мире», - поделился ученик 10 класса Жаннатбек Мамиев.

    Еще одна из встреч на эту тему состоялась в одной из ведущих организаций технического и профессионального образования –высшем техническом колледже Кокшетау. Учебное заведение посетил ветеран педагогического труда, обладатель нагрудного знака «Ибрай Алтынсарин» Александр Кранин.

    «Этот год ознаменован важной датой в истории нашей страны – 30-летием Независимости. Сегодня меня пригласили в колледж, в котором я работал многие годы. Для меня большая честь встретиться с молодым поколением, вспомнить и рассказать ребятам о становлении технического и профессионального образования, высоких достижениях в данной сфере», - сказал ветеран труда.

    Данный проект охватил порядка 140 тысяч школьников и студентов организаций образования области. На уроках велась активная дискуссия о прошлом и настоящем страны, ребята задавали интересующие их вопросы. В завершении занятий учащиеся прошли онлайн-тесты на знание новейшей истории Казахстана.

    Все уроки проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.


    Теги:
    30 лет Независимости Образование Акимат Акмолинская область
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