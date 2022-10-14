14 Октября 2022, 12:37

В убийстве женщины-юриста подозревают ее бывшего мужа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В полиции Алматы подтвердили информацию о том, что по подозрению в убийстве женщины-юриста разыскивается ее бывший муж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В социальных сетях опубликована информация о том, что по подозрению в убийстве женщины-юриста разыскивается ее бывший муж.

«Департамент полиции города Алматы подтверждает, что по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления разыскивается бывший супруг убитой - гражданин Н., 1974 года рождения.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа. Ход следствия находится на контроле руководства МВД РК и ДП города Алматы», - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Алматы 8 октября около 23:00 в Алмалинском районе убили женщину-юриста.