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В убийстве младенца подозревают врачей в Атырауской области

4 Октября 2019 17:00
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В убийстве младенца подозревают врачей в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель и врач перинатального центра Атырауской области подозревается в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудники здравоохранения, призванные соблюдать клятву Гиппократа, подозреваются в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру. По результатам оперативных мероприятий было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, хотя по факту он был живым. После подачи ребенком признаков жизни, врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин действия врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы», - сказал Шынгыс Кабдула.

Было отмечено, что незамедлительно выехавшая следственно-оперативная группа установила данный факт.

«Тело ребенка было обнаружено в холодильной камере. Мы не успели предотвратить по времени. С санкции суда подозреваемые заключены под стражу, досудебное расследование продолжается», - пояснил Шынгыс Кабдула.

Уголовное дело возбуждено в отношении директора перинатального центра и врача акушера-гинеколога, принимавшего роды, который и поместил ребенка в холодильную камеру.

Дело с начало было возбуждено по статье 317 УК РК, после переквалифицировано в статью 99 УК РК – умышленное убийство, предусматривающую наказание до 20 лет лишения свободы.

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

Серик Сабеков

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