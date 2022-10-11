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В убийстве инспектора патрульной полиции ВКО подозревают его напарника

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Октября 2022, 16:42
В убийстве инспектора патрульной полиции ВКО подозревают его напарника

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК (убийство) начато 10 октября по факту смерти инспектора патрульной полиции Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшедшего.

36-летний подозреваемый – напарник погибшего. Он водворен в изолятор временного содержания.

На место выезжали прокурор области, начальник департамента полиции, начальник департамента собственной безопасности, а также представитель Комитета административной полиции МВД.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль МВД.


Восточно-Казахстанская область   МВД РК  
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