В убийстве 13-летней падчерицы подозревают жителя Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 47-летний житель Алматинской области арестован по подозрению в убийстве 13-летней падчерицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Алматинской области.

В одном из частных домов города Талгара было обнаружено тело 13-летней девочки с признаками насильственной смерти. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.99 ч.3 УК РК «Убийство».

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия и установила 47-летнего отчима девочки, обоснованно подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Как выяснилось, мужчина состоял с матерью девочки в гражданском браке.В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, скрывшийся с места происшествия, был задержан на территории города Алматы сотрудниками УКП ДП Алматинской области.Задержанный мужчина помещен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Иная информация согласно ст. 201 УПК РК не разглашается.