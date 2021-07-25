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В убийстве 13-летней падчерицы подозревают жителя Алматинской области
25 Июля 2021 22:10
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АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 47-летний житель Алматинской области арестован по подозрению в убийстве 13-летней падчерицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Алматинской области.
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В одном из частных домов города Талгара было обнаружено тело 13-летней девочки с признаками насильственной смерти. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.99 ч.3 УК РК «Убийство».Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия и установила 47-летнего отчима девочки, обоснованно подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Как выяснилось, мужчина состоял с матерью девочки в гражданском браке.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый, скрывшийся с места происшествия, был задержан на территории города Алматы сотрудниками УКП ДП Алматинской области.
Задержанный мужчина помещен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Иная информация согласно ст. 201 УПК РК не разглашается.
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