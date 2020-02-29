В ТюркПА обсудили вопросы сближения законодательств в области кино и анимации
АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Анкаре завершился семинар комиссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) по социальным, культурным и гуманитарным вопросам на тему: «Сближение законодательств в области кино и анимации (для детей и подростков)», в ходе которого парламентарии стран-членов данной организаций обсудили ряд вопросов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
На мероприятии Казахстан представляли депутат Мажилиса Бакытгуль Хаменова, директоры департаментов Министерства культуры и спорта РК Айнур Рахимжанова и Кумис Сеитова, глава департамента Анимации национальной киностудии имени Ш. Айманова Адай Абельдинов, руководитель объединения анимационных киностудий Казахстана Жанибек Оразалы.
Семинар состоял из открывающей сессии, на которой выступили депутаты и политики стран-членов ТюркПА, а также представители Узбекистана. Во второй сессии площадка была предоставлена тюркским аниматорам, на ней обсуждалась тема детского кино и сфера анимации, их роль и значение. На третьей сессии рассматривались два законопроекта: о кинематографии и о привлечении иностранных инвестиций в эту индустрию. Все стороны согласились, что эти модельные законы нужны всем тюркским странам, особенно по привлечению инвестиций. В своих выступлениях депутаты рассказывали о национальной политике в области кинематографии, детского кино и анимации.
В своем выступлении казахстанский депутат Б. Хаменова отметила, что сегодня в условиях глобализации культурно-гуманитарное сотрудничество ТюркПА приобретает особую актуальность, и эта встреча является свидетельством тому, поскольку кинематография - одна из ключевых и приоритетных областей культуры.
Аниматоры из тюркских стран рассказывали о работе своих студий, большое впечатление на присутствующих произвело то, как турецкие коллеги далеко продвинулись в этом вопросе. В ходе обсуждения аниматоры предложили создать Ассоциацию тюркских аниматоров, Фонд тюркской анимации или кинематографии, который в том числе выделял бы финансовые средства на развитие данной сферы.
В практической части семинара его участники посетили анимационную студию «ISF STUDIOS», директором которой является Исмаил Фидан. Турецкому аниматору было предложено сделать дубляж его мультфильмов и рассмотреть возможность проката их на территории тюркских стран.
В рамках мероприятия парламентарии тюркоязычных стран провели встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
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