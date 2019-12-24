В Тюмени прошел первый областной фестиваль-конкурс казахского детского творчества «Жас Ұрпақ»

ТЮМЕНЬ КАЗИНФОРМ - Искренняя и необыкновенно дружеская атмосфера в Тюменском колледже искусств, где проходил первый областной фестиваль-конкурс казахского детского творчества «Жас Ұрпақ» (Новое поколение), вдохновила депутата областной думы Владимира Столярова на песенное поздравление всем его участникам, организаторам и гостям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в РФ.

«Я желаю счастья вам, счастье в этом мире большом», – услышали они.

Фестиваль «Жас Ұрпақ» – этнокультурный проект для школьников Тюменской области, направленный на укрепление взаимодействия народов, проживающих в регионе, сохранение и развитие казахской культуры и языка. Он организован по инициативе региональной национально-культурной автономии казахов и стал главным событием Дней казахской культуры в Тюменской области, которые состоялись 17-21 декабря.





В финале фестиваля выступили 38 участников и творческих коллективов из Казанского, Абатского, Исетского, Ишимского, Омутинского, Тюменского, Упоровского районов, Голышмановского и Заводоуковского городских округов, Ишима и Тюмени.





«Мы долго не решались на этот шаг, хотя у нас большой опыт по организации масштабных мероприятий – Дни казахской культуры, конкурс «Казахская красавица«, курултай, который ежегодно проходит в разных районах Тюменской области, – поделился президент национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. – Дети сегодня очень занятой народ – школьная программа насыщенная, занятия спортом, языками. Но наши сомнения были развеяны активностью не только детей, но в первую очередь их дедушек и бабушек, верных хранителей народных традиций, преданий, культуры. В первые же дни мы получили более сотни заявок практически из всех районов компактного проживания казахов».





«Это очень важное событие в культурном календаре нашего региона, – отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов. – Мы проживаем в многонациональном регионе, и это мероприятие стало возможно, благодаря тому, что есть люди, которые живут на этой земле, которые сохраняют память предков своих, изучают свою историю. Было бы хорошо, чтобы этот фестиваль стал ежегодным».





Эту идею поддержал председатель координационного совета национальных общественных организаций Тюменской области Евгений Воробьев. «Подобные фестивали должны проходить во всех наших национальных общинах», – заявил он.

Фестиваль начался с русского народного танца, затем гости из Петропавловска – домбровый оркестр учащихся Северо-Казахстанского колледжа искусств музыкально-эстетического профиля для одаренных детей – исполнили знаменитый кюй Курмангазы «Адай».





Многие из юных конкурсантов за кулисами переживали перед выходом на сцену, но, выйдя к зрителям, уже вели себя уверенно. А для некоторых это был, безусловно, важный, но один из многих десятков концертов, где они выступают.





Старт новому фестивалю имеет далеко идущие перспективы, поскольку основные мировоззренческие черты человека закладываются в детстве, и от того, какие ценности мы вложим сегодня подрастающему поколению, зависит будущее казахской культуры в Тюменской области.



