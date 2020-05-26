В тяжелых условиях тушат пожар в горах Восточно-Казахстанской области
КАТОН-КАРАГАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане горит сухая трава на площади 35 га, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ведомстве сообщили, что 25 мая на участке Берик Кара Катон-Карагайского района на открытой местности загорелась трава. К очагу пожара выехали пожарные части №26 района. Из-за горной труднодоступной местности в тушении огня не возможно задействовать пожарную технику. В связи с этим пожарные тушат огонь пешком, при помощи ранцевых огнетушителей и хлопушек.
«Сильная жара и поднявшийся ветер усугубили ситуацию, огонь распространился на 35 га. Всего в ликвидации пожара задействованы семь сотрудников ПЧ №26 и пять человек от местных исполнительных органов», — отметили в пресс-службе ДЧС.
В департаменте отметили, что из-за жаркой и сухой погоды в области ежедневно происходят сотни мелких возгораний. Поэтому спасатели просят жителей ВКО соблюдать пожарную безопасность.
Фото: ДЧС ВКО
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