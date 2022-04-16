В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов с КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 16 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 921 человек (–925+ и 996 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

В стационарах находится 141 и на амбулаторном уровне – 1 780 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 14 пациентов,

в состоянии особой степени тяжести – два пациента,

на аппарате ИВЛ – три пациента.

Напомним, 20 казахстанцев заболели коронавирусом и пятеро выздоровели за сутки.