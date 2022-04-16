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    09:41, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    В тяжелом состоянии находятся 14 пациентов с КВИ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 16 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 921 человек (–925+ и 996 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

    В стационарах находится 141 и на амбулаторном уровне – 1 780 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 14 пациентов,

    в состоянии особой степени тяжести – два пациента,

    на аппарате ИВЛ – три пациента.

    Напомним, 20 казахстанцев заболели коронавирусом и пятеро выздоровели за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Минздрав РК
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