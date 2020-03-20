В тяжелом состоянии находится пострадавший в пожаре мужчина в Павлодарской области

ЖЕЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Во время пожара в магазине села Железинка Железинского района Павлодарской области серьезно пострадал 43-летний сторож, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента по ЧС.

«Сейчас мужчина, 1977 года рождения, с термическими ожогами третьей степени всего тела находится в районной больнице. Его состояние медиками оценивается как тяжелое, - рассказали в ведомстве. – Пожар в двухэтажном здании магазина «Престиж» произошел сегодня в 05:15. На первом этаже под лестницей загорелся рабочий инвентарь, на втором – деревянная обшивка, в помещении сторожки – мебель».

Площадь пожара составила 55 квадратных метров. Причина устанавливается.