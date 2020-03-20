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В тяжелом состоянии находится пострадавший в пожаре мужчина в Павлодарской области
20 Марта 2020 13:38
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ЖЕЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Во время пожара в магазине села Железинка Железинского района Павлодарской области серьезно пострадал 43-летний сторож, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
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Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента по ЧС.
«Сейчас мужчина, 1977 года рождения, с термическими ожогами третьей степени всего тела находится в районной больнице. Его состояние медиками оценивается как тяжелое, - рассказали в ведомстве. – Пожар в двухэтажном здании магазина «Престиж» произошел сегодня в 05:15. На первом этаже под лестницей загорелся рабочий инвентарь, на втором – деревянная обшивка, в помещении сторожки – мебель».
Площадь пожара составила 55 квадратных метров. Причина устанавливается.
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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