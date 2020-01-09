В творчестве Абая наше прошлое и будущее – известный историк о статье Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Института истории и этнологии имени Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов поделился мнением о статье Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если ранее мы объявили о программе духовного наследия «Рухани жангыру», мы должны начать именно с наследия Абая. Абай – это не только традиционное казахское общество, это не только перевод новейшего времени, это также и наше будущее. Я полностью согласен с Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, который говорит, что это достояние не только казахского народа и мусульманского мира, но и всего человечества. Поэтому неслучайно он инициирует создание по всему миру центров Абая, которые призваны знакомить людей не только с жизнью и творчеством Абая, но и со всем казахским народом в его лице», - сказал Зиябек Кабульдинов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По его словам, инициатива Главы государства о том, что нужно провести две крупные конференции на родине великого поэта и в Нур-Султане, тоже играет судьбоносную роль.

«Когда на нее съедутся абаеведы и специалисты этого направления со всех стран, потом они будут пропагандировать творчество Абая по всему миру. Мне сильно импонирует инициатива Президента о переводе творчества Абая на многие языки мира», - добавил спикер.

З. Кабульдинов также озвучил и свои предложения касательно развития данного направления.

«Несколько лет назад для школьников старших классов была издана книга «Наш Президент». Книга написана легким доступным языком и рассказывает о жизни и творчестве Елбасы. Я думаю, по этому образу и подобию надо написать книгу на разных языках «Менің Абайым», чтобы школьники могли понять всю суть Абая Кунанбаева, чтобы его растиражировали сотнями тысяч экземпляров и, прежде всего, распространяли среди школьников старших классов», - отметил историк.

По мнению З. Кабульдинова, от популяризации творчества великого казахского поэта наша страна только выиграет.

«Мне также очень импонирует инициатива Главы государства о том, что в каждой библиотеке должны находиться книги Абая, а также книга «Абай жолы» Мухтара Ауэзова. Потому что труды самого великого поэта и М. Аузова о нем пропитаны сущностью казахского народа. В нем наши традиции и наше будущее. Поэтому обращение к истокам творчества Абая, его знакомству с окружающим миром, уверен, очень своевременно, полезно и нужно. Уверен, Казахстан от этого только выиграет в самых разных направлениях», - заключил он.