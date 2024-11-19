В Турции задержали казахстанца, скрывавшегося после выезда в Сирию
Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с Генеральной прокуратурой РК из Антальи доставлен в Алматы гражданин РК, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Согласно материалам следствия, ранее он выехал в Сирию и вступил в одну из вооруженных группировок. Затем перебрался в Турцию, где был задержан органами полиции.
- Установлено, что он принял решение о добровольном возвращении в Казахстан и готов понести предусмотренную законодательством уголовную ответственность. В отношении фигуранта КНБ проводится досудебное расследование по части 2 статьи 257 Уголовного кодекса. С санкции суда он взят под стражу, - сообщили в КНБ РК.
Как дополнили в ведомстве, иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.