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    10:19, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    В Турции задержали казахстанца, скрывавшегося после выезда в Сирию

    Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с Генеральной прокуратурой РК из Антальи доставлен в Алматы гражданин РК, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Согласно материалам следствия, ранее он выехал в Сирию и вступил в одну из вооруженных группировок. Затем перебрался в Турцию, где был задержан органами полиции.

    - Установлено, что он принял решение о добровольном возвращении в Казахстан и готов понести предусмотренную законодательством уголовную ответственность. В отношении фигуранта КНБ проводится досудебное расследование по части 2 статьи 257 Уголовного кодекса. С санкции суда он взят под стражу, - сообщили в КНБ РК.

    Как дополнили в ведомстве, иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Теги:
    Турция Терроризм Борьба с преступностью Криминал КНБ Сирия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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