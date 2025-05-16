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    19:47, 15 Май 2025 | GMT +5

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Землетрясение произошло на глубине 18,73 километра, толчки ощущались в близлежащих провинциях, в том числе в Анкаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    землетрясение в Турции
    Фото: aa.com.tr

    Согласно информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями Турции (AFAD) подземный толчок магнитудой 5,2 зарегистрирован в районе Кулу провинции Конья.

    Землетрясение произошло на глубине 18,73 километра, толчки ощущались в близлежащих провинциях, в том числе в Анкаре.

    14 мая в Греции произошло сильное землетрясение, была объявлена угроза цунами.

    Теги:
    Турция Землетрясение Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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