19:47, 15 Май 2025 | GMT +5
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение произошло на глубине 18,73 километра, толчки ощущались в близлежащих провинциях, в том числе в Анкаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.
Согласно информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями Турции (AFAD) подземный толчок магнитудой 5,2 зарегистрирован в районе Кулу провинции Конья.
Землетрясение произошло на глубине 18,73 километра, толчки ощущались в близлежащих провинциях, в том числе в Анкаре.
14 мая в Греции произошло сильное землетрясение, была объявлена угроза цунами.