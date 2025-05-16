В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Согласно информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями Турции (AFAD) подземный толчок магнитудой 5,2 зарегистрирован в районе Кулу провинции Конья.

Землетрясение произошло на глубине 18,73 километра, толчки ощущались в близлежащих провинциях, в том числе в Анкаре.

14 мая в Греции произошло сильное землетрясение, была объявлена угроза цунами.