В Турции начались праздничные каникулы в честь завершения месяца Рамазан

Испокон веков в Турции в толерантности сосуществовали несколько религий, однако важное преимущество мусульманства здесь сохранилось больше всего. Именно поэтому священный месяц Рамазан празднуется здесь по-особенному, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Ближе к завершению месяца Рамазан в Турции люди выходят на праздничные каникулы. В этом году выходными объявлены 9 дней - с 7 по 15 апреля, что называется здесь Байрамом. В это время местные граждане стараются уехать из больших городов и навестить родителей, родных, близких в селах и в местах, где они родились. С мегаполисов все едут в свои родные края, что по-турецки называется «мемлекет». Общественная жизнь в больших городах на время приостанавливается.

В эти дни принято просить прощение у людей и посещать самых старших в семье для осуществления церемонии поцелуя руки. Среди жителей Турции устоялся обычай, согласно которому младшие целуют руки и прислоняют их ко лбу, чтобы выразить свое почтение и уважение старшим. Целовать руки стало обычным явлением во время поездок, длительных разлук, свиданий, свадеб и праздников.

Во время Байрама дети, когда навещают старших родственников, также целуют руки бабушек и дедушек, а взамен на это символично получают деньги.

К примеру, детям от 2 до 5 лет дают 75 турецких лир (где-то 2,5 долларов), от 5 до 10 лет – 100 лир, подросткам от 10 до 15 лет дают 115 лир, от 15 до 20 лет – 200 лир, от 20 до 30 лет – 500 лир.

В целом священному месяцу Рамазан в Турции придается высокое значение, так как в стране 97% населения исповедуют Ислам. Месяц Рамазан – священное для жителей Турции время.

Один раз в году в течение тридцати дней в стране царит особая атмосфера. В этот период местными жителями соблюдается Ораза, по-турецки, его называют Оруч.

Фото: TRT Haber

Турки, как и другие мусульмане убеждены, что существующее практически во всех религиях воздержание от еды является одним из лучших способ научиться контролировать свои действия, эмоции, мысли и чувства. Человек в это время очищается от всего лишнего и плохого. Дни соблюдения поста с большим воодушевлением отмечают в кругу семьи, близких и друзей. В Турции редкость, когда, кто-то не держит Ораза. Как говорят здешние люди, «оруч соблюдается всеми, от 7 до 70 лет». И даже иностранки, будучи замужем за мужчиной титульной национальности безоговорочно принимают Ислам, учат турецкий язык и соблюдают местные традиции.

В давние времена празднование месяца Рамазан в Турции проходило особенно торжественно и весело. В наши дни, это стало почти невозможным. Вместе с тем, сегодня все-таки можно рассказать о сохранившихся с прошлых лет до наших дней некоторых традициях празднования мусульманского поста.

Рамазан для каждой семьи в Турции означает изобилие и радость несмотря на то, что в течении 30 дней только два раза в день осуществляется прием пищи. Завершением утренней трапезы до восхода солнца является «сухур», а ужин разговения в вечернее время называется - «ифтар». Местные жители говорят, что на время сухур необязательно принимать пищу, а ифтар имеет большое значение. На ужине разговения за столом с изобилием разных вкусных блюд и сладостей собираются все члены семьи. Наступление ифтара возвещают выстрелы из пушек и голоса азана из мечетей, которые здесь расположены в каждом районе по две-три. Одно из правил ифтара - за несколько минут до азана сесть за стол.

Бывает, что в месяц Рамазан женщины ходят в гости к соседкам или подругам, а мужчины сидят в «кахвехане» - турецкие кофейни. Традицией считается также участие в гуляньях по городским улицам, украшенным световыми вывесками и рисунками, протянутыми между минаретами мечетей, которые называются «махья». А время прекращения еды и питья называется «имсак». Оно означает «воздерживаться, не прикасаться». Имсак начинается с расцветом.

Чтобы разбудить постящихся на сухур по улицам в национальных нарядах ходят «давулджулар». Это барабанщики, которые бьют в барабаны и исполняют народные четверостишия «мани», оповещая спящих о наступлении времени сухура. Кроме того, их старания являются вестником прихода священного месяца Рамазан. Благим делом считается выйти на улицу и дать им денежное вознаграждение. Эта традиция исходит корнями со времен Османской империи и распространена во многих странах Ближнего Востока. В Турции в целях избежания мошеннических действий давулджулар официально регистрируют и даже выдают им удостоверение. Только в одном Стамбуле один раз в год исполняющих роль давулджулар насчитывается около 3 500 человек.

Фото: TRT Haber

Рамазан, как правило, проходит в доброй и веселой обстановке. Некоторые города Турции славятся ярким и зрелищным празднованием. В этот месяц проводят разные мероприятия, которые направлены на ознакомление в особенности молодого поколения с традициями прошлых лет. Повсеместно раздается еда, кафе и рестораны ориентируются на время сухура и ифтара. Президент страны посещает дома студентов, военные академии и разные семьи. На телеканалах транслируются детские передачи, мультфильмы, связанные с тематикой священного месяца.

Знаменует завершение месяца Рамазан «Шекер байрамы», что с турецкого в буквальном смысле означает праздник сахара. Пища этого торжества призвана компенсировать потерянные за время поста калории. Поэтому три официальных выходных уходят на одаривание друг друга различными сладостями.