В турнире Qazaqstan Barysy Grand Slam примут участие дзюдоисты из 42 стран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В турнире по дзюдо «Qazaqstan Barysy Grand Slam», который стартует завтра в Астане, примут участие более 300 спортсменов из 42 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции перед турниром представители СМИ спросили генерального секретаря федерации дзюдо Казахстана Асхата Житкеева, по какой причине конкурс получил название «Qazaqstan Barysy Grand Slam».

«Например, эта гонка проходит в Монголии под названием «Grand Slam Genghis Khan», поэтому мы ставим такое название с целью, чтобы казахстанский бренд был узнаваем во всем мире. Необходимо поднять его на мировой уровень. К нам приезжают спортсмены из многих стран. В следующем году в турнире примут участие еще больше дзюдоистов. Посредством этого бренда они будут знать о нашей стране», - ответил Асхат Житкеев.

В других странах данное соревнование проводилось под названием Grand Slam. В этом году к названию добавили приставку «Qazaqstan Barysy».

По словам Асхата Житкеева, в турнире Grand Slam примут участие более 300 спортсменов из 42 стран. Среди них призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Азии.

Напомним, в феврале 2023 года стало известно, что Казахстан получил право на проведение престижного турнира по дзюдо Grand Slam.