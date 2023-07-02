В турнире Ironman в Астане принимают участие более 1200 спортсменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Турнир Ironman 70.3 с участием спортсменов из 60 стран в Триатлон-парке Астаны проводится уже четвертый раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В этом году на соревнования IRONMAN собрались более 1 200 спортсменов со всего мира.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие министр культуры и спорта Асхат Оралов, заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев, председатель совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев, член совета директоров компании «Freedom Life» Азамат Ердесов.

«Поздравляю всех с праздником спорта! Ironman ежегодно организуется в столице. В этом году на соревнования было зарегистрировано 1 200 участников, из них 400 - из-за рубежа. Уверен, что в дальнейшем это знаковое мероприятие будет продолжено», - сказал министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Больше всего иностранных участников прибыло из Индии – свыше 150 спортсменов. Также немалое количество спортивных туристов прибыло из таких стран, как Великобритания, Германия, Польша, Швейцария, Италия, США.

Самому юному участнику соревнований - 18 лет, самым возрастным оказался 76-летний Марат Балтабаев, он поделился своими впечатлениями о гонке Ironman.

«Сегодня принял участие в соревнованиях по триатлону (1,9 км плавания, 90 км езды на велосипеде, 21 км бега). На самом деле, в прошлом году я должен был покорить эту дистанцию. Однако перед началом соревнований я впервые поплыл в одежде, прислушавшись к совету парня, что плавать удобнее с гидрокостюмом. Но гидрокостюм помешал моей руке растянуться, и мне пришлось закончить гонку раньше. В этом году, без всяких сюрпризов, я буду плыть так, как привык, и пытаться добраться до финиша», – сказал он перед линией старта.

Дистанция гонки делится на две части:

Половина – 1,9 км вплавь, 90 км езды на велосипеде, 21 км бега.

Полная – 3,8 км вплавь,180 км езды на велосипеде, 42 км бега.

В крупном турнире, который проходит в нашей стране, участвуют около 800 волонтеров, которые помогают в пунктах питания, зоне сбора комплектов и на всем маршруте соревнований.