В Турксибском районе Алматы ряд зданий временно отключат от горячей воды
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе Алматы ряд зданий временно отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Горячее водоснабжение приостановят жилым домам и иным зданиям, расположенным в контурах улиц: - Таласская – Дулатова – Кассина – Монтина, Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда с 15 по 19 июня; - Кассина – Бехтерева – Буденного – Жумабаева, Орджоникидзе – Гете – Кожедуба -Читинская с 22 по 26 июня», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».
Временные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных «Жумабаева, 36-Б», «Школа №84», «Ботагоз», «Орджоникидзе, 125-А».
Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период.
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