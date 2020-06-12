В Турксибском районе Алматы ряд зданий временно отключат от горячей воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе Алматы ряд зданий временно отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Горячее водоснабжение приостановят жилым домам и иным зданиям, расположенным в контурах улиц: - Таласская – Дулатова – Кассина – Монтина, Урицкого – Нурсая – Бейсебаева – Бартольда с 15 по 19 июня; - Кассина – Бехтерева – Буденного – Жумабаева, Орджоникидзе – Гете – Кожедуба -Читинская с 22 по 26 июня», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Временные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных «Жумабаева, 36-Б», «Школа №84», «Ботагоз», «Орджоникидзе, 125-А».

Запланированные в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону эти мероприятия необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период.