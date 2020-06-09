В Турксибском районе Алматы на двое суток отключат холодную воду
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд жилых домов и зданий на территории Турксибского района отключат от холодной воды на двое суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ГКП «Алматы Су».
С 0:00 часов 11 июня до 0:00 часов 13 июня будут отключены от холодного водоснабжения жилые дома и здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц:
- Рыскулова – Герцена – Хмельницкого – Айтыкова – Шемякина;
- Хмельницкого – Гете – Бекмаханова – Майлина;
- в микрорайонах «Айша биби», «Кайрат»;
а также рынки «Алтай» и «Семиречье».
В это время возможно понижение давления в водопроводных сетях микрорайона «Кулагер».
«Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся из-за необходимости переключения водоводов, вынесенных за пределы территории строительства транспортной развязки на Кульджинском тракте. По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в компании.
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