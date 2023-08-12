В Туркменистане стартовала конференция «Каспийское море – море мира и дружбы»

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - В научно-практической конференции «Каспийское море – море мира и дружбы» примут участие представители дипломатических миссий Азербайджана, Ирана, Казахстана, Российской Федерации, а также Грузии и Румынии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TDH.

«Искренне поздравляю с Днём Каспийского моря, ежегодно отмечаемым 12 августа в Туркменистане на высоком уровне, а также с началом работы научно-практической конференции «Каспийское море – море мира и дружбы», - сказал на открытии Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Участники конференции рассмотрят актуальные вопросы, связанные с дальнейшим взаимодействием государств региона в секторе Каспийского моря, в том числе в экологической, геостратегической, экономической и транспортной сферах.

Напомним, что по инициативе Туркменистана и под эгидой ООН с 2012 года проводится Каспийский экологический форум, а с 2019-го - Каспийский экономический форум.