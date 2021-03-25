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В Туркменистане состоялась пресс-конференция «Значимость мира и доверия в современном мире»

Автор:  
Арнур Рахимбеков
25 Марта 2021, 22:38
В Туркменистане состоялась пресс-конференция «Значимость мира и доверия в современном мире»

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В среду в Министерстве иностранных дел Туркменистана в онлайн-формате состоялась пресс-конференция «Значимость мира и доверия в современном мире», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данное мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Туркменистана, 25-летию постоянного нейтралитета, а также объявлению 2021 года Международным годом мира и доверия.

В пресс-конференции приняли участие руководители и представители национальных и зарубежных средств массовой информации, иностранные журналисты, аккредитованные в Туркменистане.

Выступившие делегаты изложили свое видение понятий мир и доверие, которые сегодня актуальны для мирового сообщества. Выделена роль СМИ в продвижении этих ценностей на национальном, региональном и международном уровнях.

В ходе своего выступления заместитель председателя Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» В. Кaзaрезов констатировал, что международные инициативы и начинания Туркменистана нацелены на продвижение глобального мира и взаимопонимания.

Программный директор Турецкой телерадиовещательной корпорации «TRT World» Б. Байрактар подчеркнул, что Туркменистан за годы своей независимости добился значимых достижений во всех сферах национальной экономики, что подтверждается развитием высокими темпами инфраструктуры и промышленности.

А. Николов, генеральный директор Российской международной сети информационных телеканалов «Russia Today», особо отметил, что международные инициативы нейтрального Туркменистана, будучи нацеленными на мирное и доверительное сосуществование стран и народов мира, созвучны с Целями Глобальной повестки ООН.

В своем видеообращении Джавад Моттаги, генеральный секретарь Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU), подчеркнул особую значимость миролюбия и бесконфликтных межгосударственных и межличностных контактов в международных отношениях.

Заместитель директора дирекции международных отношений Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» А. Перевощиков констатировал, что Туркменистан будучи нейтральным государством неизменно выступает за укрепление мира и безопасности в региональном и мировом масштабах, тем самым на деле доказывает эффективность института постоянного нейтралитета.


СМИ   Безопасность   Туркменистан   Общество  
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