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В Туркменистане пройдут выборы Президента

12 Февраля 2022 17:16
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В Туркменистане пройдут выборы Президента

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – В Туркменистане пройдут выборы Президента страны, они назначены на 12 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Туркменистан сегодня».

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«В соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана, статьей 86 Избирательного кодекса Туркменистана Меджлис Милли Генгеша Туркменистана принял Постановление.

В соответствии с Постановлением выборы Президента Туркменистана пройдут в субботу, 12 марта 2022 года», - говорится в публикации.


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#Выборы   #Туркменистан   #Мировые новости  
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