В Туркменистане пройдут выборы Президента

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – В Туркменистане пройдут выборы Президента страны, они назначены на 12 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Туркменистан сегодня».

«В соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана, статьей 86 Избирательного кодекса Туркменистана Меджлис Милли Генгеша Туркменистана принял Постановление.

В соответствии с Постановлением выборы Президента Туркменистана пройдут в субботу, 12 марта 2022 года», - говорится в публикации.