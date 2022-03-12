Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Туркменистане проходят внеочередные президентские выборы

Автор:  
Мадибек Джанибеков
12 Марта 2022, 10:24
В Туркменистане проходят внеочередные президентские выборы

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – В Туркменистане стартовало голосование на внеочередных выборах президента страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЦИК, в список избирателей включены 3,43 миллиона человек, образованы 2577 избирательных участков. Для безопасности граждан здесь приняты санитарно-профилактические меры, более 300 участков оснащены инновационными дезинфекционными устройствами.

За ходом выборов следят 2726 национальных наблюдателей, а также миссия наблюдателей от СНГ.

Всего в Центризбиркоме зарегистрировано девять кандидатов на пост президента Туркменистана. Своих кандидатов выдвинули три политические партии. Шесть кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан. Голосование завершится в 19:00 (20:00 по времени Нур-Султана).


Туркменистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане