В Туркменистане проходят внеочередные президентские выборы

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – В Туркменистане стартовало голосование на внеочередных выборах президента страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ЦИК, в список избирателей включены 3,43 миллиона человек, образованы 2577 избирательных участков. Для безопасности граждан здесь приняты санитарно-профилактические меры, более 300 участков оснащены инновационными дезинфекционными устройствами.

За ходом выборов следят 2726 национальных наблюдателей, а также миссия наблюдателей от СНГ.

Всего в Центризбиркоме зарегистрировано девять кандидатов на пост президента Туркменистана. Своих кандидатов выдвинули три политические партии. Шесть кандидатов выдвинуты инициативными группами граждан. Голосование завершится в 19:00 (20:00 по времени Нур-Султана).