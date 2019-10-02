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вчера 16:41
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В Туркменистане министра МВД - генерал-лейтенанта понизили до звания майора
АШХАБАД. ТУРКМЕНИСТАН СЕГОДНЯ-КАЗИНФОРМ – Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов освободил от должности министра внутренних дел за серьёзные недостатки в работе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Туркменистан сегодня».
«Указом Президента, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедова генерал-лейтенант полиции Муликов Исгендер Хандурдыевич освобождён от должности министра внутренних дел Туркменистана и понижен в звании до специального звания майора полиции, а также лишён всех государственных наград за серьёзные недостатки, допущенные в работе и в руководстве подведомственными структурами, злоупотребление служебным положением, а также грубое нарушение должностных полномочий», - говорится в сообщении.
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