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    19:01, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    В Туркменистане люди теряют деньги из-за банковских сбоев

    Рақамли банкинг
    Фото: freepik.com

    В Туркменистане клиенты ряда банков необъяснимым образом теряют деньги со счетов. Это объясняют техническими сбоями, передает Kazinform со ссылкой на Turkmen.news.

    8-9 апреля клиенты «Дайханбанка» массово обнаружили на счетах недостачу нескольких сотен манатов. Суммы варьировались от примерно 150 до 800 манатов, а в некоторых случаях счета уходили в минус. Никаких сообщений о списании не приходило, деньги просто тихо исчезали.

    Когда клиенты жаловались в банк, им объясняли это техническим сбоем, что до вечера все вернется. Во многих случаях к вечеру сумма на счете действительно становилась прежней.

    Некоторые клиенты банков утверждают, что их счет вообще постоянно то уменьшается, то увеличивается на небольшую сумму, менее 100 манатов. Кто-то не замечает происходящего, поскольку никаких уведомлений не получает. Обнаружив, что на счете мало денег, человек сам себя винит в том, что каким-то образом много потратил. Только взяв в банке выписку и тщательно сверив все траты, можно обнаружить несоответствие.

    Теги:
    Банки СНГ Мировые новости Центральная Азия Туркменистан
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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