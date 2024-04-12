В Туркменистане люди теряют деньги из-за банковских сбоев

В Туркменистане клиенты ряда банков необъяснимым образом теряют деньги со счетов. Это объясняют техническими сбоями, передает Kazinform со ссылкой на Turkmen.news.

8-9 апреля клиенты «Дайханбанка» массово обнаружили на счетах недостачу нескольких сотен манатов. Суммы варьировались от примерно 150 до 800 манатов, а в некоторых случаях счета уходили в минус. Никаких сообщений о списании не приходило, деньги просто тихо исчезали.

Когда клиенты жаловались в банк, им объясняли это техническим сбоем, что до вечера все вернется. Во многих случаях к вечеру сумма на счете действительно становилась прежней.

Некоторые клиенты банков утверждают, что их счет вообще постоянно то уменьшается, то увеличивается на небольшую сумму, менее 100 манатов. Кто-то не замечает происходящего, поскольку никаких уведомлений не получает. Обнаружив, что на счете мало денег, человек сам себя винит в том, что каким-то образом много потратил. Только взяв в банке выписку и тщательно сверив все траты, можно обнаружить несоответствие.