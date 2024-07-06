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    10:40, 06 Июль 2024 | GMT +6

    В туристическом районе ВКО прошла акция чистоты

    «Таза Қазақстан» в Катон-Карагайском районе
    Фото: акимат ВКО

    В Катон-Карагайском районе в рамках продолжения экологической акции «Таза Қазақстан», стартовавшей весной этого года, прошел экосубботник «Чистый четверг», передает агентство Kazinform.

    «Таза Қазақстан» в Катон-Карагайском районе
    Фото: акимат ВКО

    Более 200 жителей и представителей различных организаций со всего района собрались, чтобы расчистить улицы и берега рек самого популярного среди туристов района от мусора. В итоге, активисты собрали за один день три тонны отходов.

    «Таза Қазақстан» в Катон-Карагайском районе
    Фото: акимат ВКО

    - С начала старта экологической акции в районном центре и семи сельских округах мы 15 раз проводили уборку. Все учреждения и жители района участвуют в мероприятиях согласно расписанию и проявляют активность. Это доброе дело мы планируем продолжать и дальше, – говорит руководитель аппарата акима Катон-Карагайского района Куаныш Кулжынов.

    «Таза Қазақстан» в Катон-Карагайском районе
    Фото: акимат ВКО

    Отметим, что кампания по уборке, организованная партией «AMANAT», регулярно проходит по всей стране. На этот раз представители партии также приняли участие вместе с жителями в уборке улиц Катон-Карагая и внесли свой вклад в экологическую обстановку района.

    - Сегодня в рамках акции мы очистили берега рек и обочины от мусора. Это мероприятие продлится до осени. Считаю, что акция «Чистый четверг» является важным мероприятием, которое не только способствует поддержанию чистоты окружающей среды, но и воспитывает у подрастающего поколения желание бережно относиться к природе родного края, – говорит председатель Катон-Карагайского районного филиала партии «AMANAT» Куаныш Оралұлы.

    Жители района, принявшие участие в акции «Чистый четверг», также привели в порядок территории вокруг памятников, исторических и культурных мест района.

    - Так как наш район является туристическим, то к нам каждое лето приезжают люди из разных городов и стран. Поэтому важно содержать в чистоте районный центр, окрестности сел, обочины дорог и набережные. Кроме того, я думаю, что мы обязаны содержать в чистоте наш район с прекрасной природой и сохранить ее красоту для других поколений. Поэтому мы все принимаем участие в уборке улиц, чтобы внести свой вклад в развитие района как центра туризма области, – говорит житель села Адиль Бердибекұлы.

    Теги:
    Туризм Таза Қазақстан Восточно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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