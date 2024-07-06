В туристическом районе ВКО прошла акция чистоты

В Катон-Карагайском районе в рамках продолжения экологической акции «Таза Қазақстан», стартовавшей весной этого года, прошел экосубботник «Чистый четверг», передает агентство Kazinform.

Фото: акимат ВКО

Более 200 жителей и представителей различных организаций со всего района собрались, чтобы расчистить улицы и берега рек самого популярного среди туристов района от мусора. В итоге, активисты собрали за один день три тонны отходов.

Фото: акимат ВКО

- С начала старта экологической акции в районном центре и семи сельских округах мы 15 раз проводили уборку. Все учреждения и жители района участвуют в мероприятиях согласно расписанию и проявляют активность. Это доброе дело мы планируем продолжать и дальше, – говорит руководитель аппарата акима Катон-Карагайского района Куаныш Кулжынов.

Фото: акимат ВКО

Отметим, что кампания по уборке, организованная партией «AMANAT», регулярно проходит по всей стране. На этот раз представители партии также приняли участие вместе с жителями в уборке улиц Катон-Карагая и внесли свой вклад в экологическую обстановку района.

- Сегодня в рамках акции мы очистили берега рек и обочины от мусора. Это мероприятие продлится до осени. Считаю, что акция «Чистый четверг» является важным мероприятием, которое не только способствует поддержанию чистоты окружающей среды, но и воспитывает у подрастающего поколения желание бережно относиться к природе родного края, – говорит председатель Катон-Карагайского районного филиала партии «AMANAT» Куаныш Оралұлы.

Жители района, принявшие участие в акции «Чистый четверг», также привели в порядок территории вокруг памятников, исторических и культурных мест района.