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    20:13, 12 Август 2023 | GMT +6

    В турецкой провинции Малатья продолжаются подземные толчки

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    Фото: earninginmotion.com
    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Два землетрясения произошли сегодня в провинции Малатья на востоке Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT Haber.

    По информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) магнитуда первого землетрясения составила 4,8, второго 4,5. Подземные толчки зафиксированы в районе Ешилюрт Малатьи.

    Ранее в пятницу в 20:48 было зарегистрировано землетрясение силой 5,3 балла, эпицентром которого стал район Ешилюрт. Очаг залегал на глубине 7 км.


    Теги:
    Землетрясение Мировые новости Турция Происшествия Происшествия, ЧС
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