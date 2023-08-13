В турецкой провинции Малатья продолжаются подземные толчки

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Два землетрясения произошли сегодня в провинции Малатья на востоке Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT Haber.

По информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) магнитуда первого землетрясения составила 4,8, второго 4,5. Подземные толчки зафиксированы в районе Ешилюрт Малатьи.