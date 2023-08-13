20:13, 12 Август 2023 | GMT +6
В турецкой провинции Малатья продолжаются подземные толчки
АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Два землетрясения произошли сегодня в провинции Малатья на востоке Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT Haber.
По информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) магнитуда первого землетрясения составила 4,8, второго 4,5. Подземные толчки зафиксированы в районе Ешилюрт Малатьи.
Ранее в пятницу в 20:48 было зарегистрировано землетрясение силой 5,3 балла, эпицентром которого стал район Ешилюрт. Очаг залегал на глубине 7 км.