В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,6

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Землетрясение ощутили жители соседних провинций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Эпицентр толчков, зафиксированных в 12:04 по местному времени, располагался в районе Йешилютр. Очаг подземных толчков находился на глубине 6,96 км.