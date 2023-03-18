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В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,6

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Марта 2023, 12:43
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 4,6 Фото: Getty Images

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Об этом в субботу, 18 марта, сообщается на сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD.

Толчки зафиксированы в 08.14 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в районе Гёксун, очаг залегал на глубине 7 км.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

В результате землетрясений 6 февраля в Турции погибли 48 тысяч 448 человек.


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