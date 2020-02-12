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В турецких клиниках будут обучаться врачи СКО

12 Февраля 2020 14:09
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В турецких клиниках будут обучаться врачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В североказахстанских больницах в этом году появится новое медицинское оборудование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На отчетной встрече аким области Кумар Аксакалов сообщил, что в этом году дополнительно приобретут 2 аппарата МРТ в детскую областную больницу и в онкодиспансер, ангиограф - в областную больницу. В следующем году 2 компьютерных томографа поставят в многопрофильную городскую больницу и районную больницу им. Г.Мусрепова.

«Началась реализация проекта по строительству новой многопрофильной областной больницы. Это будет современная больница, отвечающая всем международным стандартам качества. Она будет первая региональная больница с сертификатом JCI. С этого года начинаем обучение наших врачей в лучших международных клиниках, которые в дальнейшем будут работать в новой больнице. Всего планируем обучить 200 специалистов.Есть договоренность их обучения в турецких клиниках на 1-2 месяца», - сообщил К.Аксакалов.

Аким области уверен, что принимаемые меры в отрасли здравоохранения позволят североказахстанцам получать качественную медицинскую помощь без необходимости выезда в соседнюю Россию или другие регионы страны.

За последние 3 года финансирование североказахстанского здравоохранения увеличилось на 60% - до 42,2 млрд тенге. Почти втрое увеличилось финансирование материально-технической базы медицинских организаций - до 2,8 млрд тенге.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Здравоохранение,
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Автор:

Олеся Жуковень

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