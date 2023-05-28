В Турции завершилось голосование во втором туре президентских выборов

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории страны прошел второй тур голосования на выборах президента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Голосование на избирательных участках в стране завершилось, начался подсчет бюллетеней.

Избирательные участки открылись в 08:00 и закрылись в 17:00 по местному времени.

По всей стране было установлено свыше 191 тыс. избирательных урн.

Число избирателей превышает 60 млн человек.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Союза народа», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процентов).

Кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17 процентов голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.

Подсчет голосов начался после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени.

Для избирателей, которые по состоянию здоровья не могли прийти на избирательные участки, функционировали «мобильные урны».

Также, как и на выборах 14 мая, граждане с проблемами со зрением, имели возможность проголосовать по специально подготовленному шаблону.

Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах и на КПП проголосовало в целом 3,5 млн. избирателей.

Избирательные урны из-за рубежа доставлены в Анкару на самолетах и дипломатической почтой. Они будут вскрыты в воскресенье вечером, вместе с другими урнами после окончания голосования.

Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 воскресенья, 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета может быть снять раньше установленного законом времени.