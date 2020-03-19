+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 11 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Турции зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

19 Марта 2020 09:51
Поделиться:
В Турции зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Турции зафиксирован второй летальный исход от коронавируса нового типа (COVID-19), сообщил в Twitter министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Новости по теме
Больницы Туркестанской области перешли на карантинный режим
Карту объезда Алматы по территории области представили полицейские В Туркестанской области задержали подозреваемую в распространении фейка о заболевшей коронавирусом В китайском Ухане не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

«Мы потеряли еще одного нашего пациента. Это мужчина в возрасте 61 года», -написал глава ведомства.

По его словам, за последние сутки в стране выявлено 93 новых случая заражения COVID-19. «Число инфицированных возросло до 191», - сказал Ф. Коджа.

Фото: aa.com.tr


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Турция, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив