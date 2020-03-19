В Турции зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Турции зафиксирован второй летальный исход от коронавируса нового типа (COVID-19), сообщил в Twitter министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

«Мы потеряли еще одного нашего пациента. Это мужчина в возрасте 61 года», -написал глава ведомства.

По его словам, за последние сутки в стране выявлено 93 новых случая заражения COVID-19. «Число инфицированных возросло до 191», - сказал Ф. Коджа.

Фото: aa.com.tr