В Турции задержали архитектора разрушенного при землетрясении ЖК

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Главного архитектора жилого комплекса Rönesans Rezidans, полностью разрушившегося после землетрясений в турецкой провинции Хатай, задержали в аэропорту Стамбула при попытке сбежать из страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Sabah.

Компания, которая построила дом, разрушенный землетрясением, принадлежала двум братьям-подрядчикам - архитектору Мехмету Яшару Джошкуну и инженеру-строителю Хусейну Ялчину Джошкуну.

Мехмет Яшар Джошкун, один из подрядчиков Rönesans Residence с 250 резиденциями в Хатае, который был выставлен на продажу за миллионы лир как «небесный квадрат», но был разрушен, был пойман в аэропорту Стамбула при попытке бегства в Карадаг, пишет издание.

Джошкун, задержанный по распоряжению прокуратуры Газиосманпаши, был взят под стражу и доставлен в отделение полиции.

Фото: hurriyet.com.tr

Квартиры в жилом комплексе, строительство которого завершилось в 2012 году, продавались по цене от 1,5 миллиона до 3 миллионов лир (от 800 тысяч до 1,6 миллиона долларов по курсу на 2012 год). Однако от удара стихии дом, рекламировавшийся как «райское место», не выдержал – все 12 этажей рухнули в один миг, пишет газета.

Местонахождение брата Чошкуна, совладельца строительной компании и инженера, пока не установлено, при этом известно, что в 2017 году братья перенесли офис в Черногорию.

Ранее министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что все ответственные лица, чья халатность могла привести к обрушению зданий в Турции, понесут наказание.

Фото: hurriyet.com.tr

«Мы будем внимательно следить за этими судебными процессами, как весь наш народ. Те, кто проявил халатность, будут привлечены к ответственности», — сказал министр.

Напомним, 6 февраля в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. В десяти провинциях Турции введен режим ЧП сроком на 90 дней. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

По последним данным, число жертв землетрясения превысило 19 тысяч.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Главное фото: onedio.com