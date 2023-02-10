В Турции задержали архитектора разрушенного при землетрясении ЖК

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Главного архитектора жилого комплекса Rönesans Rezidans, полностью разрушившегося после землетрясений в турецкой провинции Хатай, задержали в аэропорту Стамбула при попытке сбежать из страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на газету Sabah.
Компания, которая построила дом, разрушенный землетрясением, принадлежала двум братьям-подрядчикам - архитектору Мехмету Яшару Джошкуну и инженеру-строителю Хусейну Ялчину Джошкуну.
Мехмет Яшар Джошкун, один из подрядчиков Rönesans Residence с 250 резиденциями в Хатае, который был выставлен на продажу за миллионы лир как «небесный квадрат», но был разрушен, был пойман в аэропорту Стамбула при попытке бегства в Карадаг, пишет издание.
Джошкун, задержанный по распоряжению прокуратуры Газиосманпаши, был взят под стражу и доставлен в отделение полиции.
Фото: hurriyet.com.tr
Квартиры в жилом комплексе, строительство которого завершилось в 2012 году, продавались по цене от 1,5 миллиона до 3 миллионов лир (от 800 тысяч до 1,6 миллиона долларов по курсу на 2012 год). Однако от удара стихии дом, рекламировавшийся как «райское место», не выдержал – все 12 этажей рухнули в один миг, пишет газета.
Местонахождение брата Чошкуна, совладельца строительной компании и инженера, пока не установлено, при этом известно, что в 2017 году братья перенесли офис в Черногорию.
Ранее министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что все ответственные лица, чья халатность могла привести к обрушению зданий в Турции, понесут наказание.
Фото: hurriyet.com.tr
«Мы будем внимательно следить за этими судебными процессами, как весь наш народ. Те, кто проявил халатность, будут привлечены к ответственности», — сказал министр.
Напомним, 6 февраля в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. В десяти провинциях Турции введен режим ЧП сроком на 90 дней. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.
По последним данным, число жертв землетрясения превысило 19 тысяч.
Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.Главное фото: onedio.com