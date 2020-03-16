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В Турции выявлено 18 случаев заражения Covid-19

16 Марта 2020 09:10
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В Турции выявлено 18 случаев заражения Covid-19

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Турции зафиксировано еще 12 случаев заражения коронавирусом нового типа (Covid-19), сообщил в Twitter глава Минздрава республики Фаахреттин Коджа. Таким образом, число инфицированных в целом по стране достигло 18 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

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«Число новых инфицированных составляет 12 человек. На данный момент общее количество зараженных - 18 человек», - сказал глава ведомства.

По его словам, двое пациентов, у которых тест на коронавирус оказался положительным, контактировали с первым инфицированным COVID-19 в Турции.

Коджа отметил, что 7 из зараженных недавно посещали европейские страны, трое – США.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае, Коронавирус,
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