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В Турции выявлено 18 случаев заражения Covid-19
16 Марта 2020 09:10
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АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Турции зафиксировано еще 12 случаев заражения коронавирусом нового типа (Covid-19), сообщил в Twitter глава Минздрава республики Фаахреттин Коджа. Таким образом, число инфицированных в целом по стране достигло 18 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
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«Число новых инфицированных составляет 12 человек. На данный момент общее количество зараженных - 18 человек», - сказал глава ведомства.
По его словам, двое пациентов, у которых тест на коронавирус оказался положительным, контактировали с первым инфицированным COVID-19 в Турции.
Коджа отметил, что 7 из зараженных недавно посещали европейские страны, трое – США.
Ключевые слова: Пневмония в Китае, Коронавирус,
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