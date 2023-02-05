Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Турции в январе продано свыше 249 тысяч единиц недвижимости

5 Февраля 2023, 18:07
В Турции в январе продано свыше 249 тысяч единиц недвижимости

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В Турции в январе проданы 249 852 единицы недвижимости. Об этом свидетельствуют данные Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Анадолу».

Наибольший объем продаж недвижимости приходится на жилые дома – 92 192 единицы.

Далее следуют поля – 82 503, земельные участки – 43 964, рабочие офисы – 11 214, и прочая недвижимость. ​​​​​​​

Наибольшее число сделок купли-продажи недвижимости приходится на Стамбул – 29 576.

Далее следуют Анкара – 15 386 сделок, Измир – 12 612, Анталья – 9 865, Бурса – 9 295 и Конья – 8 034.


Новости по теме
Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти 4 человек в Турции
В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
В Турции в ближайшие дни ожидают новое землетрясение
Теги:
Читайте также
Группа экстремистов штурмует главный офис полиции Карачи
Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти 4 человек в Турции
СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»
В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
Число жертв схода лавин в Таджикистане возросло до 18
В Японии прошли первые испытания пилотируемого летающего автомобиля на открытом воздухе
В Турции в ближайшие дни ожидают новое землетрясение
Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр

Лента новостей