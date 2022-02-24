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В Турции стартует международный турнир по видам борьбы

24 Февраля 2022 15:44
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В Турции стартует международный турнир по видам борьбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Турции стартует рейтинговый турнир по видам борьбы «Яшар Догу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В первый день соревнований на ковер выйдут борцы греко-римского стиля. В частности, свои силы определят спортсмены в весовых категориях 50, 60, 63, 67, 87, 97 и 130 кг.

Это первое крупное соревнование по борьбе в сезоне.

Ранее команда Казахстана по греко-римской борьбе представила спортсменов, которые примут участие в соревнованиях.

55 кг: Нурзат Кабдрахимов, Амангельды Бекболатов, Марлан Мукашев;

60 кг: Дастан Зарлыханов, Ернур Фидахметов, Айдос Султангали;

63 кг: Ержет Жарылкасын, Галым Кабдыназаров, Баглан Жаканша;

67 кг: Султан Асетович, Данияр Каленов, Меиржан Шермаханбет;

72 кг: Адильхан Кокенов, Азат Садыков, Абылайхан Амзеев;

77 кг: Демеу Жадыраев, Тамерлан Шадукаев, Максат Ережепов;

82 кг: Илимдор Сатаев, Рахмет Сапиев, Диас Кален;

87 кг: Мирас Баршылыков, Азамат Кустыбаев, Нурсултан Турсунов;

97 кг: Санжар Серихан, Ислам Умаев; 130 кг: Антон Савенко, Алимхан Сыздыков.


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#Спорт   #Турция  
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