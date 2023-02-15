В Турции спустя 212 часов после землетрясения спасли из-под завалов 77-летнюю женщину

АДЫЙАМАН. КАЗИНФОРМ – В турецкой провинции Адыйаман спустя 212 часов после землетрясения из-под обломков извлечена живой 77-летняя женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Фатма Гюнгёр была спасена из-под руин обрушившегося здания в одноименном административном центре провинции. Пострадавшая госпитализирована. Собравшиеся вокруг родственники женщины искренне поблагодарили спасателей.

Ранее сообщалось, что 35-летняя Айшегюль Байыр была извлечена из-под обломков обрушившегося здания в районе Оникшубат спустя 205 часов после трагедии.

Число жертв разрушительных землетрясений в Турции превысило 35 тысяч человек.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Фото: aa.com.tr















