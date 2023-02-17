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В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения

17 Февраля 2023, 21:41
В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Турецкой провинции Хатай 45-летнего мужчину извлекли живым из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Как сообщалось ранее, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан окажет экстренную помощь Турции. Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Казахстанцы активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции. Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию.

Фото: aa.com.tr


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