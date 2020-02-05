В Турции сошли две лавины, есть жертвы

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в результате схода первой лавины в провинции Ван на юго-востоке Турции во вторник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

Турецкие власти опасались, что еще несколько человек могли оказаться в ловушке после схода лавин. «Семь человек были спасены. К сожалению, еще пять человек были найдены мертвыми под снегом», - подтвердил губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Билмез.

Лавина сошла в районе Бахчисарай и накрыла микроавтобус, следовавший по шоссе Ван-Бахчисарай. Билмез заявил, что есть надежда, что, по крайней мере, два человека все еще могут быть в снежной ловушке, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

На поиски выживших в среду была отправлена команда спасателей. По данным агентства, они попали под вторую лавину, которая унесла жизни еще нескольких человек. Точное количество погибших пока неизвестно.

Окруженный горами, район Бахчисарай часто испытывает на себе суровые зимние погодные условия.