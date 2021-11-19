В Турции снова произошло землетрясение
ЭРЗУРУМ. КАЗИНФОРМ – В Турции в районе Кёпрюкёй провинции Эрзурум произошло землетрясение магнитудой 5,1 баллов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».
По сообщению Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 15:40 по времени Анкары на глубине 7 км.
В четырех районах города имеются небольшие повреждения зданий. Полицией перекрыты дороги, где произошел обвал горной породы.
Местные люди вместе со спасателями из-под завалов извлекают ценные вещи и пытаются вызволить домашних животных.
Из-за обрывов линий электропередачи полностью обесточены несколько районов. Население, чье жилье признано аварийным, временно разместят в школах, обеспечат едой и необходимыми вещами.
В районе дежурят бригады скорой помощи, красный крест, Национальная медицинская команда спасателей и полиция.
По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в результате стихийного бедствия пострадал один человек в селе Марифет.
Информация о жертвах не поступала.
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