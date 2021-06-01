В Турции смягчат ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Турции смягчат ограничительные меры, введенные властями в рамках борьбы с распространением COVID-19. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о смягчении ряда ограничительных мер, введенных властями в рамках борьбы с распространением COVID-19.

По его словам, с завтрашнего дня кафетерии, кафе, чайные, парки развлечений и аналогичные места смогут работать с 7 утра до 9 вечера, кроме воскресенья.

При этом он добавил, что в течение июня ограничение на выход из дома в Турции будет действовать с 22:00 до 05:00 по будням и субботам. Полный локдаун по воскресеньям останется в силе.

Ранее ограничения включали комендантский час в будние дни с 21:00 до 5 часов утра, а также запрет на выход на улицу на выходных - с 21:00 вечера пятницы до 5:00 утра понедельника.

Помимо этого, Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал о том, что Турция рассчитывает разработать собственную вакцину от коронавируса нового типа до конца 2021 года.

Напомним, в Турции полный локдаун действовал с 29 апреля по 17 мая.