В Турции прошла фотовыставка к 30-летию закрытия Семипалатинского полигона

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Выставка «Роль и вклад Казахстана в построении мира без ядерного оружия» была проведена в рамках 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона и 30-летия независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

На выставке в Анкаре вниманию зрителей были представлены фотографии из архива Министерства иностранных дел Казахстана и Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

В мероприятии приняли участие Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, Посол Японии в Турции Казухиро Сузуки, генеральный директор департамента по вопросам международной безопасности Министерства иностранных дел Турции посол Гулин Динч, главы и сотрудники диппредставительств, представители академических кругов, а также представители местных СМИ.

Выступая на церемонии открытия, Посол А. Сапарбекулы отметил, что «в преддверии 30-летия независимости нашей страны мы вспоминаем трагическое и поучительное событие, которое пережил наш народ. В этом году исполняется 30 лет с момента закрытия Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года. До распада Советского Союза, Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал указ «О закрытии Семипалатинского ядерного полигона». Для казахстанцев это событие стало историческим актом мудрости и уверенности в будущем. Мы своим примером показали путь в более безопасный мир. Этот наш шаг стал предпосылкой обретения статуса зоны без ядерного оружия всей Центральной Азией».

Посол подчеркнул, что «выставка, организованная сегодня в Анкаре, не только напоминает нам о трагических событиях 72-летней давности, но и должна послужить стимулом для наших усилиях по нераспространению ядерного оружия и предотвращению повторения подобных трагедий».

Посол Японии в Турции Казухиро Сузуки заявил в своей речи заявил, что «внезапно взорвавшиеся 76 лет назад атомные бомбы унесли жизни многих людей в Хиросиме и Нагасаки. Первые выжившие страдали из-за проблем со здоровьем, а в последующие годы многие из них умерли. Даже после этого случая граждане Японии стали свидетелями ядерных испытаний на островах Бикини. Япония, как и Казахстан, гораздо лучше понимает последствия после атомной бомбы, чем другие страны. Поэтому мы обязаны стремиться к безъядерному миру».

Казухиро Сузуки подчеркнул близость позиций Японии и Казахстана в этом вопросе. «Мы привержены расширению ядерного разоружения, работаем над функциональными и конкретными мерами в сотрудничестве с ядерными и неядерными государствами», – отметил он, поблагодарив казахстанскую сторону за особое внимание к такому важному событию.

Генеральный директор Департамента по вопросам международной безопасности Министерства иностранных дел Турции Гулин Динч также отметила важность проводимого Посольством Казахстана мероприятия. «Сегодня мы все продолжаем надеяться сделать мир более безопасным, избавив его от самого разрушительного оружия. Эта надежда актуальна для счастья и благополучия будущих поколений, для интересов всех стран и народов», – подчеркнула турецкий дипломат.

Также вниманию участников мероприятия был презентован короткий видеоролик о закрытии Семипалатинского ядерного полигона.