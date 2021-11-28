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В Турции прошел концерт, посвященный 30-летию Независимости Казахстана

28 Ноября 2021 22:22
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В Турции прошел концерт, посвященный 30-летию Независимости Казахстана

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В столице Турции прошел концерт Евразийского симфонического оркестра ,посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Организованное Посольством Казахстана в Турции мероприятие состоялось в концертном зале президентского симфонического оркестра Министерства культуры Турции.

В концерте, посвященной юбилейной дате, приняла участие всемирно известная скрипачка, народная артистка Казахстана, заслуженный деятель страны и ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева.

Евразийский симфонический оркестр исполнил классику отечественной и мировой музыки.

Перед зрителями также выступили оперный певец Талгат Мусабаев и талантливый композитор Рахат-би Абдысагын. Концерт прошел под руководством дирижера Айдара Торыбаева.

Турецкого зрителя удивил оркестр домбры «Шабыт», в феерическом исполнении которого прозвучали традиционные казахские кюи.

В мероприятии приняли участие Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, главы дипломатических миссий, руководители государственных структур Турции, профессора университетов, представители интеллигенции, казахская диаспора и студенты.

Выступая на церемонии открытия концерта, Абзал Сапарбекулы выразил глубокую признательность дружественному турецкому народу за их добрые чувства по случаю знаменательной даты и пожелал дальнейшего укрепления казахстанско-турецким отношениям.

«Музыка и искусство всегда объединяют людей и считаются общим языком во Вселенной. Искусство является одним из приоритетов в нашем сотрудничестве. Мы издавна имеем общие ценности и высокое почтенье братского турецкого народа к казахскому творчеству еще больше укрепит теплые отношения двух стран», - сказал Посол.


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#Культура   #Турция   #30 лет Независимости  
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Автор:

Акжигит Чукубаев

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