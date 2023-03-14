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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

14 Марта 2023, 17:32
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 Фото: aa.com.tr

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Подземные толчки зафиксированы в 09:47 по местному времени в районе Гёксун. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

7 марта в турецких провинциях Хатай, Кахраманмараш и Кайсери произошли три землетрясения.

Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд.

В рамках расследования, которое проводится в отношении строительных подрядчиков, чьи здания должны были быть сейсмоустойчивыми, турецкая полиция задержала 269 подозреваемых. По последним официальным данным, cтихия унесла жизни почти 48 тысяч человек.


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