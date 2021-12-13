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В Турции продолжаются мероприятия, посвященные 30-летию Независимости Казахстана

13 Декабря 2021 01:30
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В Турции продолжаются мероприятия, посвященные 30-летию Независимости Казахстана

ТОКАТ. КАЗИНФОРМ – По случаю юбилейной даты Независимости Казахстана в Токате прошла конференция, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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Конференция под названием «Путь Ходжи Ахмеда Ясави и Нурсултана Назарбаева» была организована в турецком городе Токат.

В мероприятии приняли участие губернатор области Озан Балжы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, депутаты и жители Токатского городского совета.

«Независимость Казахстана важна для всего тюркского народа. Потому что казахские степи являются нашей отчизной. Мощь Казахстана считается и нашей мощью. Независимость Казахстана считается также нашей независимостью! Казахстан – это яркая звезда Евразии. Да будет так всегда! Желаю, чтобы сотрудничество между двумя странами только усилилось и казахстанско-турецкие отношения были примером для всего мира», - сказал губернатор Озан Балджи.

В ходе конференции было обсуждено творчество Ходжи Ахмеда Ясави «Дивани-Хикмет» и его вклад в концепцию ислама всего тюркского мира. Обсуждались также глобальные инициативы Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, в том числе его роль в развитии интеграции тюркского мира.

Кроме того, в конкурсе сочинений на тему: «30 лет Независимости Казахстана», прошедшего в рамках этого мероприятия, была награждена турецкая молодежь.

Посол Казахстана Абзал Сапарбекулы стал почетным гражданином провинции Токат и был также удостоен звания «Дипломат года».


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#МИД РК   #Турция   #30 лет Независимости  
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Автор:

Акжигит Чукубаев

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