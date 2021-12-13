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вчера 20:00
В Турции продолжаются мероприятия, посвященные 30-летию Независимости Казахстана
ТОКАТ. КАЗИНФОРМ – По случаю юбилейной даты Независимости Казахстана в Токате прошла конференция, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Конференция под названием «Путь Ходжи Ахмеда Ясави и Нурсултана Назарбаева» была организована в турецком городе Токат.
В мероприятии приняли участие губернатор области Озан Балжы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы, депутаты и жители Токатского городского совета.
«Независимость Казахстана важна для всего тюркского народа. Потому что казахские степи являются нашей отчизной. Мощь Казахстана считается и нашей мощью. Независимость Казахстана считается также нашей независимостью! Казахстан – это яркая звезда Евразии. Да будет так всегда! Желаю, чтобы сотрудничество между двумя странами только усилилось и казахстанско-турецкие отношения были примером для всего мира», - сказал губернатор Озан Балджи.
В ходе конференции было обсуждено творчество Ходжи Ахмеда Ясави «Дивани-Хикмет» и его вклад в концепцию ислама всего тюркского мира. Обсуждались также глобальные инициативы Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, в том числе его роль в развитии интеграции тюркского мира.
Кроме того, в конкурсе сочинений на тему: «30 лет Независимости Казахстана», прошедшего в рамках этого мероприятия, была награждена турецкая молодежь.
Посол Казахстана Абзал Сапарбекулы стал почетным гражданином провинции Токат и был также удостоен звания «Дипломат года».
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