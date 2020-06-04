В Турции предложили создать новый футбольный турнир с участием клубов из Казахстана

СТАМБУЛ. SPORTS.KZ - КАЗИНФОРМ - Член комитета по внешним связям Турецкой федерации футбола Гюркан Теоман выступил с предложением создать турнир среди тюркских стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщает Azerisport.com со ссылкой на издание Sisligazetesi, он предлагает создать Кубок Турана. Первый шаг на пути к реализации этого турнира уже сделан в виде создания рабочей группы.

По мнению Гюркана Теомана, подобный турнир поможет увеличить опыт международных игр, а также будет выгоден в финансовом плане. «Это не отразится на выступлении участников в национальных чемпионатах, но при этом увеличит доходы от телетрансляций и спонсоров турнира. Это улучшит взаимоотношения между клубами», — заявил Теоман.

Если план будет реализован, то в турнире примут участие клубы Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Кипра, а также тюркских народов из других стран.