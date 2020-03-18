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В Турции подтвержден первый случай смерти от коронавируса
18 Марта 2020 07:10
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АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Турции зафиксирован первый случай смерти от коронавируса нового типа (Covid-19), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
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Как сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, скончавшемуся пациенту было 89 лет. «Он был заражен своим работником, вернувшимся из поездки в Китай»,-пояснил Коджа.
Глава ведомства сообщил, что общее число инфицированных по стране составляет 98 человек.
Министр подчеркнул важность строгого следования мерам по профилактике Covid-19.
Ключевые слова: Турция, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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