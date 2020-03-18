В Турции подтвержден первый случай смерти от коронавируса

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Турции зафиксирован первый случай смерти от коронавируса нового типа (Covid-19), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Как сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, скончавшемуся пациенту было 89 лет. «Он был заражен своим работником, вернувшимся из поездки в Китай»,-пояснил Коджа.

Глава ведомства сообщил, что общее число инфицированных по стране составляет 98 человек.

Министр подчеркнул важность строгого следования мерам по профилактике Covid-19.