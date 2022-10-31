В Турции ожидается рост заражений коронавирусом до начала зимы

31 Октября 2022, 22:19

31 Октября 2022, 22:19

В Турции ожидается рост заражений коронавирусом до начала зимы

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Уже в конце осени число заражений коронавирусной инфекцией в Турции может заметно возрасти. Ожидается, что количество случаев заболевания начнет расти в начале ноября и достигнет пика в декабре этого года и январе следующего, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно оценкам члена Научного комитета по коронавирусу Министерства здравоохранения Турции профессора Тевфика Озлю, на сегодняшний день 26 миллионов учащихся ходят в учебные заведения, увеличилась нагрузка на общественный транспорт, а люди перестали соблюдать меры предосторожности. Именно поэтому число заболеваний коронавирусом, ОРВИ, ОРЗ и других болезней верхних дыхательных путей ближе к зиме возрастет.

«Особенно с приходом зимнего сезона риск заражения возрастает еще больше. Дети встречаются в школах каждый день. Заболевший, не сам того не подозревая, может с легкостью заразить весь класс, а то и школу. Я не говорю, что это связанно только с Covid-19. В число опасений входит и простой грипп. В данное время в Европе наблюдается значительный рост заболеваемости. А в Турции, как правило, увеличение численности зараженных фиксируется через 3-4 недели после увеличения в ЕС. Поэтому мы ожидаем, что уже в ноябре число случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличится», - сказал Т.Озлю.

При этом, по мнению профессора, сейчас коронавирус уже не та болезнь, что была в 2020 и 2021 годах. Данный вирус сильно изменился. Он неоднократно мутировал, но, к счастью, у людей сформировался иммунитет. Люди часто переносят болезнь, как обычную респираторную инфекцию. В то же время легкое течение заболевания привело к несоблюдению элементарных мер предосторожности населением. Заболевшие не обращаются к врачу, не сдают анализы и не носят маски в местах скопления людей и больницах. Однако опасность для групп риска все еще сохраняется.

Людям из групп риска обязательно стоит позаботиться о себе. Им, как и прежде, рекомендуется носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию, не посещать массовые мероприятия, не находиться долгое время в закрытых и непроветриваемых помещениях.